Haaland: “L’Inter ci renderà la vita difficile, dovremo essere al meglio. Sento la pressione”

«Sì, lo ammetto. Perché, a parte la Champions, i miei compagni hanno già vinto tutto senza di me. Sono arrivato al City anche per questo e farò di tutto affinché la squadra trionfi pure in Champions».

«Vari dettagli del mio gioco e come mi muovo in campo. Ma soprattutto, avrei potuto segnare molto di più quest’anno».

Preoccupato per la finale?

«No, se ricordate che in 52 partite quest’anno ho fatto 52 gol e 8 assist. No, non sono affatto stressato per questo…».