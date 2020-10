Hakimi all’Inter: “Su Twitter si parlerebbe di acquisto che fa bene a tutta la serie A se…”

Arthur alla Juventus, Sandro Tonali al Milan e Achraf Hakimi all’Inter. Sono questi gli acquisti più affascinanti della serie A in questa sessione di calciomercato secondo Ultimo Uomo (Sky). Per l’esterno appena arrivato all’Inter si sono spese parole molto positive dopo le prime gare nelle quali ha già convinto per talento e qualità. Ma quanto potrà essere decisivo? I tifosi nerazzurri si augurano tanto.

“Forse su Hakimi c’è stato un interesse ridotto perché in fin dei conti si tratta di un esterno a tutta fascia, sì insomma di un terzino offensivo. Ma se fosse stato un attaccante, di 21 anni, con quel talento, probabilmente su Twitter si parlerebbe di un “acquisto che fa bene alla Serie A tutta”. Hakimi ha un talento incredibilmente moderno, doti fisiche da centometrista unite a un controllo e a una lettura degli spazi notevole. Di fatto copre due ruoli, perché alla capacità di coprire tutta la fascia unisce un impatto negli ultimi trenta metri che hanno solo gli esterni d’attacco. E fa entrambe le cose senza subire minimamente la fatica, arrivando al tiro o al cross con qualità e lucidità anche dopo cinquanta, sessanta metri alla massima velocità. In queste prime partite (già 2 assist e un gol, in poco più di 200 minuti) è già uno dei giocatori più influenti sul gioco dell’Inter, forse persino troppo responsabilizzato in situazioni non perfette per lui (contro difese schierate nella propria area di rigore, ad esempio), ma Hakimi sarà fondamentale in quelle partite da dentro o fuori, in campionato o in coppa, in cui l’Inter avrà più spazio a disposizione in cui attaccare“.

(Ultimo Uomo-Sky)