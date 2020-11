Hakimi, Kolarov e Vidal: inizio sotto tono, l’Inter aspetta segnali dagli ultimi arrivati

L’Inter di Antonio Conte, dopo il difficile inizio di stagione, è chiamata a riscattarsi già a partire dalla gara di domani contro l’Atalanta. Secondo Tuttosport, i nerazzurri si aspettano risposte in particolare da tre nuovi arrivi: “Achraf Hakimi, Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal. Tre giocatori col nome di battesimo con la “A”, ma nessuno, finora, ha mostrato quello che tutti, in primis l’Inter, si aspettavano. Tolti alcuni lampi, i tre nuovi arrivati non hanno inciso“.

HAKIMI – “Hakimi, in particolare, nelle prime quattro uscite ha impressionato, facendo capire ciò che potrebbe dare, sfondando a destra con incisività contro Fiorentina e Benevento, ma anche con buona continuità contro Lazio e Milan. Poi il marocchino è stato fermato, seppur per pochi giorni, dal Covid e quando è tornato, non è più riuscito a spiccare. Prestazioni anonime, balbettanti, da “potrei, ma non posso”, finite con la partitaccia di martedì a Madrid contro il Real, contrassegnata dall’errore sul gol del momentaneo 1-0, ma anche da una prestazione tutt’altro che arrembante“.

KOLAROV E VIDAL – “Kolarov e Vidal non hanno di certo fatto meglio di Hakimi, anzi. Il difensore serbo ha faticato a inserirsi nel 3-4-1-2, con Conte che lo ha utilizzato da titolare come “braccetto” di sinistra della difesa, da esterno invece da subentrante. Negli occhi di tutti rimane il derby contro il Milan, con l’ex Roma protagonista in negativo su entrambe le reti dei rossoneri. Il centrocampista cileno ha iniziato bene, poi ha patito la stanchezza accumulata con la nazionale a inizio ottobre e dopo la sosta non è stato più lui, complice anche un ruolo dove arranca a essere perfetto in entrambe le fasi“.