De Grandis (Sky): “Kolarov? Mai stato grande difensore nell’uno contro uno. L’Inter…”

Stefano De Grandis, giornalista di Skysport, ha parlato della sconfitta dell’Inter nel derby e si è soffermato in particolare sulla prestazione di Kolarov. «La squadra di Conte ha fatto diversi errori in difesa. Su Ibra, Kolarov non doveva scivolare in quel modo. Ruolo? Può fare il terzo di sinistra ma non è mai stato una grande difensore nell’uno contro uno, lo sostengo dai tempi della Lazio e questa cosa non l’ha mai smentita».

«Il Milan? Bergomi ne parla sempre bene. Chiaro che ha giocato nell’Inter ma è un opinionista e capisce di calcio, pensa sia da scudetto. Non correrei così tanto. Ma penso che il Milan in questo momento è meglio dell’Inter, ma probabilmente per struttura, profondità di rosa e obiettivi, i nerazzurri potrebbero finire davanti ai rossoneri. Ma in questo momento la squadra di Pioli è più squadra dell’Inter», ha concluso il giornalista.

(Fonte: SS24)