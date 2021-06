Inter, Bucchioni sicuro: “L’Inter non cede solo Hakimi: due addii eccellenti”

Il punto sul mercato dei nerazzurri: un solo addio non basta, ne servono due e la strategia di mercato è già definita

Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha fatto il punto sulle principali trattative di mercato in casa Inter: "Il valore di Hakimi e Lautaro Martinez è consolidato. Nonostante le smentite, infatti, sicuramente non basterà una cessione eccellente (Hakimi, appunto) ma ne serviranno due e l’argentino può diventare una plusvalenza accattivante. C’è una strategia.