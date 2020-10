Impegno internazionale per Achraf Hakimi, in campo per 90′ nell’amichevole giocata a Rabat dal Marocco contro il Senegal.

L’esterno nerazzurro, titolare con la maglia numero 2, ha fornito l’assist vincente del momentaneo 1-0: discesa sulla destra e palla arretrata rasoterra per il compagno Amallah, in gol di destro al 10′ del primo tempo. Il match si è chiuso sul 3-1 per il Marocco.

(Inter.it)