Handanovic: “Champions, è ancora tutto aperto. Tocca a noi giocatori fare la differenza”

Alla vigilia della delicata sfida contro il Real Madrid, ai microfoni di Inter Tv ha parlato il capitano dei nerazzurri Samir Handanovic:

“Grande prova di carattere e di squadra, in 15’ abbiamo cambiato la patita. Il bicchiere è mezzo pieno, ci sono state cose positive e negative ma alla fine abbiamo vinto ed è quello che conta, che volevamo fare.

All’andata la sensazione era di poter vincere. Cosa dovete fare di più domani?

“Dobbiamo ripetere quella partita, ma essere più concentrati e decisivi negli episodi perché gli episodi spostano le partite. Noi giocatori dobbiamo fare la differenza.

Ci sono ancora 9 punti a disposizione

“E’ ancora tutto aperto, domani è una partita importantissima per il passaggio del turno, sappiamo che ci vogliono 7 punti e dobbiamo iniziare a farli da domani”.

Come cambia il Real senza Ramos e Benzema?

“Sono due giocatori importanti per loro, ma ora tutte le squadre hanno difficoltà tra infortuni, assenze e Covid. Anche noi non siamo stati mai completi, non guardo chi gli manca ma mi concentro su quello che dobbiamo fare noi”.