Handanovic, quale ruolo all’Inter? Da non escludere coordinatore dei portieri. Oppure…

"Samir Handanovic è pronto a firmare un nuovo contratto con l’Inter: non da giocatore, ma per un ruolo all’interno del club che è stato casa sua dall’estate 2012 fino all’ultima stagione". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'ingresso, sempre più imminente, di Handanovic in società in qualità di collaboratore dell'Inter.