Frattesi e Arnautovic, jolly da derby. “Inzaghi ha deciso e non cambierà idea ma…”

"Di solito, si è già fortunati ad averne uno, con la possibilità di giocarselo quando si vuole. Beh, guardando alla rosa a disposizione, di jolly, quest’anno, Inzaghi ne ha davvero parecchi a disposizione. Di fatto tutti quelli che, di volta in volta, si accomodano con lui in panchina". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Frattesi e Arnautovic, possibili uomini derby a partita in corso.