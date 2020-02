Handanovic ci prova per il derby. Ma Conte non vuole rischiare per due motivi

Handanovic ci sta provando. Vuole esserci per il derby, ma sta ancora sottoponendosi ad allenamenti personalizzati per recuperare dal problema alla mano. Il numero uno nerazzurro però non si è allenato sul campo con il resto dei compagni. Conte pensa quindi ancora a Padelli da schierare dal primo minuto nella formazione anti-Milan. Due, spiegano a Skysport, i motivi per i quali non viene forzato il rientro del capitano.

Ovviamente innanzitutto perché non si vuole incappare in ulteriori problemi e rischiare di perderlo per un tempo maggiore di quanto effettivamente servirebbe in questo momento per il recupero. E poi anche perché non si vuole rischiare di doverlo sostituire a partita in corso e perdere una sostituzione.

(Fonte: SS24)