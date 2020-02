Derby, Conte cambia tutto: ecco la nuova Inter provata in allenamento, svolta modulo

C’è una nuova idea che balena nella testa di Conte per il derby. L’allenatore nerazzurro pensa di mettere Eriksen da trequartista o comunque sotto punta in appoggio a Lukaku. E’ un’idea concreta alla quale si sta lavorando, 3-5-1-1, per avere sia il danese che il centrocampo con Brozovic, Barella e Vecino. Un modo per avere uno schema rodato e l’imprevedibilità del centrocampista ex Spurs. Dubbi in difesa tra Godin e D’Ambrosio con l’italiano favorito per affiancare de Vrij e Skriniar.

Poi c’è la questione Handanovic. Al momento il portiere non sembra certo di esserci per la gara con il Milan. Al momento quindi nella formazione probabile viene schierato ancora Padelli. Il numero uno nerazzurro ha fatto lavoro personalizzato ma in campo, si evitano rischi in allenamento. Ci sono ancora due giorni per provare ad esserci a San Siro contro i rossoneri. Questa è la formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto:

(3-5-1-1): Padelli, D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku.

(Fonte: SS24)