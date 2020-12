GdS – Inter-Napoli, le pagelle: Handanovic prodigioso, Barella indistruttibile. Male Brozo, Conte…

Samir Handanovic salva l’Inter. Nella serata che regala il primo successo in un big match in questa stagione ai nerazzurri, il portiere sloveno compie alcuni interventi decisivi e regala i tre punti alla squadra di Conte. Per La Gazzetta dello Sport la prova del numero uno è da 8: “Si diceva: quest’anno non ha ancora mai salvato l’Inter. Ecco qui: c’è la sua firma sulla vittoria, prodigioso e reattivo su Insigne prima e su Politano poi, infine attento pure su Di Lorenzo“.

Oltre allo sloveno spicca Barella (7): “Testa e cuore dell’Inter, indistruttibile come le sue caviglie. Assiste invano Lautaro e Gagliardini, poi chiude da centrale avviando l’azione del rigore”. Lukaku non va oltre il 6 nonostante la firma sul successo: “Il piedone sulla vittoria dell’Inter. Fin lì era stato tra i peggiori, cancellato dal campo da Koulibaly, in debito di ossigeno e anche più nervoso del solito con i compagni”.

Nonostante il successo pesante, ci sono insufficienze: Lautaro (5,5) e De Vrij (5,5). Ma il peggiore è Brozovic (5): “Lento di piede e di testa, perde due palloni rischiosissimi. Ricasca nel solito difetto: sbuffa e allarga le braccia, non certo il miglior messaggio possibile per i compagni. Esce per infortunio”.

E Conte? Per la Rosea è da 6,5: “Ruba l’idea a Gattuso, forte dei precedenti in Coppa Italia della scorsa stagione. In vigilia aveva detto: ‘Per vincere conta l’equilibrio’. E allora: baricentro basso, aspettando l’episodio che infatti arriva“.