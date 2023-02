SM conferma: “Handanovic titolare contro l’Udinese. Onana fuori per due motivi”

Arrivano conferme sul ritorno in campo di Samir Handanovic contro l'Udinese. Anche Sport Mediaset lancia il portiere sloveno tra i titolari di Inzaghi per la sfida contro i friulani. Non ci sono problemi fisici per Onana ma semplice turnover che riguarda anche i portieri, una scelta che potrebbe avere anche una doppia valenza: