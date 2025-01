L'allenatore spagnolo ha anche sottolineato il comportamento "cinico" e l'ipocrisia di alcuni tifosi, capaci un giorno di esultare per l'attaccante e il giorno dopo di insultarlo. "Il 27 dicembre in casa abbiamo vinto 1-0, Havertz ha segnato un gol e tutto lo stadio ha cantato Waka Waka (una canzone di Shakira reinterpretata in suo onore, ndr). Di questa situazione siamo tutti responsabili, voi (giornalisti) siete responsabili, tutti sono responsabili della narrazione, tutti sono responsabili del modo in cui parliamo, e non possiamo voltarci dall'altra parte", ha detto.