CorSera – Milan, effetto derby già esaurito. Theo Hernandez multato, Fonseca…

“Il Diavolo è di nuovo sull’orlo di una crisi di nervi. E forse anche oltre. Ma Paulo Fonseca, almeno per ora, resta al suo posto. La sosta poteva essere il momento giusto per un eventuale cambio di allenatore, l’hanno pensato in molti, qualcuno anche dentro a Casa Milan, ma il club non pare intenzionato a prendere questa decisione forte. La situazione viene monitorata con attenzione dalla proprietà, che non può essere soddisfatta. E infatti non lo è. La dirigenza, con Ibrahimovic in testa, è convinta che i margini per rimettersi in pista ci siano, anche se sul tavolo restano i dossier di Tudor, Sarri, Terzic e Allegri. Una cosa però è certa: il jolly del derby è già esaurito.