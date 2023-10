Hernanes: “Inter, non ho rimpianti. È stato un periodo di crescita. Dispiace solo che…”

A 38 anni compiuti, Hernanes ha deciso di ritornare in campo. Il brasiliano riparte dal Sale, squadra che milita nel Girone G della Prima Categoria piemontese. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Hernanes ricorda così il suo periodo all'Inter: "Non ho rimpianti. Mi dispiace solo che avevamo vinto le prime due giornate giocando bene, poi mi sono infortunato e ho dovuto stare fermo per un po’. Gli infortuni sono la cosa più sgradevole di tutte per un calciatore. Poi però sono tornato e mi sono tolto qualche soddisfazione. Ovviamente l’obiettivo quell’anno era arrivare tra le prime e qualificarci in Champions, ma nonostante non ci fossimo riusciti per me è stato un periodo di crescita".