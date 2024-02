La società ha pubblicato sui social immagini che raccontano la sfida del Meazza a partire dalla serie tv di Paramount Plus, sponsor di maglia nerazzurro

Inter-Juventus si avvicina e il club nerazzurro sta pubblicando una serie di post sui social sulla gara di domenica sera. Su Instagram è stato pubblicato un video emozionale sulla sfida tra gli uomini di Inzaghi e quelli di Allegri con vecchi gol e protagonisti della sfida in arrivo.

Il video si basa sulla serie Hero, la seconda stagione della serie andrà in onda (dall'8 febbraio i primi due episodi), su Paramount Plus. Lo sponsor di maglia dell'Inter animerà il pre-gara con un’attività dedicata proprio al film. A bordo campo, al Meazza, ci sarà il personaggio Master Chief, protagonista di Halo, che sarà poi presente a bordocampo per il riscaldamento.