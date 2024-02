Paura e apprensione per Roy Hodgson: l'ex allenatore dell'Inter, oggi alla guida del Crystal Palace, si trova in ospedale dopo un malore accusato durante l'allenamento di giovedì. È stato lo stesso club inglese a comunicarlo: "Purtroppo la conferenza stampa di oggi non si svolgerà più come previsto poiché Roy Hodgson si è sentito male durante l'allenamento di questa mattina".