"Non è un segreto che ho sempre fatto il tifo per questo club fin da quando ero bambino. Sono incredibilmente entusiasta e non vedo l'ora di scendere in campo per ripagare la fiducia. La mia carriera è iniziata solamente da qualche anno, ma so che sono pronto a fare un grande passo in avanti come questo e giocare nella stessa squadra con giocatori di livello mondiale"