Iachini: “Campionato? Giudizi a fine mercato. Mazzone un grande innovatore”

Intervistato da TMW, Beppe Iachini, ex allenatore tra le altre di Sampdoria, Fiorentina e Palermo, ha espresso un suo ricordo di Carlo Mazzone e non solo:

È l’allenatore che mi ha fatto esordire ad Ascoli a diciassette anni, potevo andare in prestito e invece ha voluto che rimanessi. Ha fatto sì che iniziassi la mia carriera da calciatore. Negli anni ha provato a prendermi, una volta però non decidevano i giocatori ma le società. Mi cercava sempre. Provo grande riconoscenza ed affetto per lui. Poteva sembrare un allenatore all’antica però il possesso palla lui lo faceva trent’anni fa. Oggi si chiacchiera tanto, ma è stato il primo a giocare a zona. Era un innovatore, ha dato il via a tanti calciatori ma anche allenatori”.