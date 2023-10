Ibrahimovic: “Lite con Lukaku? Non da lui, si sentiva re di Milano e non era così”

Anche Zlatan Ibrahimovic ha avuto il suo spazio al Festival dello Sport organizzato a Trento dalla Gazzetta. Lunga intervista su più temi, anche su Romelu Lukaku e quella lite divenuta famosissima nel derby di Coppa Italia di tre anni fa. Queste le parole dello svedese: "Io sono Dio e lui gioca nella città del Papa? Allora significa che sta giocando per me... Mancata la sfida finale tra noi? Mi dispiace molto. Lo conosco, ho giocato un anno con lui. Quando è successa quella situazione in campo non era lui e non mi aspettavo una cosa del genere, conoscendolo dai tempi di Manchester.

In Italia i giornalisti ti fanno diventare qualcosa che non sei e a lui hanno fatto capire una cosa che non è, si è sentito il re di Milano e del campionato. Stava facendo bene, aveva fatto gol, ma non capivo. Faceva cose strane, non da lui, perché non è un ragazzo cattivo. Io ho difeso i miei compagni, gli ho detto 'se giochiamo un'altra partita vediamo cosa succede'. Quello che ho fatto io è stato da me, quello che ha fatto lui non è stato da lui".