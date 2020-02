Milan, Ibra recupera per l’Inter? GdS: “Il desiderio di Pioli non si è realizzato. Ieri…”

Mancano quattro giorni a Inter-Milan e uno dei temi principali in casa rossonera riguarda la presenza o meno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ieri non si è allenato con i compagni ma la sua presenza non sembra in dubbio. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport a riguardo:

“Il desiderio di Stefano Pioli non si è realizzato. «Ibrahimovic ha avuto anche un affaticamento a inizio settimana, ma è stata l’influenza a non permettergli di esserci contro il Verona – ha spiegato l’allenatore nel post gara di domenica-. Spero di averlo a disposizione da martedì». Cioè da ieri, quando Zlatan è invece rimasto per tutto il tempo in palestra. La settimana del derby inizia con l’assenza che fa più rumore: Ibra non si è allenato in campo con il resto dei compagni. Un primo campanello d’allarme? Non esattamente. La scelta di non unirsi al gruppo è maturata nelle ore precedenti e il vento freddo che ieri soffiava su Milanello è stata una delle cause non preventivabili. Zlatan ha così iniziato e concluso il suo allenamento “interno” in compagnia degli altri reduci da influenza, Kjaer e Conti. Sull’affaticamento muscolare la società minimizza: semplice spossatezza dovuta ai 55 minuti giocati martedì scorso contro il Torino. Allo stesso tempo nessuno assicura che già questa mattina, nella seconda seduta di settimana, Ibra possa essere a disposizione dell’allenatore: anche dando per certo l’ottimo stato atletico, a Zlatan resterebbero solo tre allenamenti in gruppo. Per lui, sono più che sufficienti”.