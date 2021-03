Ibrahimovic sui social: “Buona la prima del mio Festival di Zanremo”

Il giocatore rossonero ha scherzato sulla sua presenza alla kermesse musicale a cui ha cambiato regole e pure nome

Non è un cantante ma era tra i più attesi. Promosso per tanti, meno per altri, ma uno come Ibrahimovic fa discutere sempre. Il giocatore del Milan sul palco dell'Ariston è intervenuto tre volte. E con Amadeus ha dato vita ad alcune gag: "Ho fatto un ottimo lavoro", aveva subito detto al conduttore a cui ha dettato le regole del 'suo' programma. "Troppi cantanti, vendili all'Inter", ha sottolineato scherzando.