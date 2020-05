Polverosi (CdS): “Icardi con Conte non c’entra niente. Ma un attaccante lo ha indispettito”

Alberto Polverosi, editorialista del Corriere dello Sport, parla dell’attacco nerazzurro. I nomi di cui si parla in questo periodo sono quelli di Lautaro Martinez, che sembra sempre più vicino al Barça, e i suoi possibili sostituti. Da una parte Werner e dall’altra Cavani. Si parla anche di Icardi che sembra destinato a rimanere a Parigi.

“Lautaro con Lukaku hanno dimostrato intesa. La coppia era forte e aveva (avrà) margini di miglioramento. Su Icardi potremmo discutere una vita intera, ma sarebbe pura accademia perché Maurito nel calcio del salentino non c’entra niente e lo si è capito bene fin dalle scelte iniziali. Icardi vive di una luce propria tutta per sé, non ha intenzione di illuminare un compagno che, grazie al suo lavoro, faccia gol al posto suo. Discorso chiuso“, scrive il giornalista.