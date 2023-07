Icardi, offerte dall’Arabia ma va al Galatasaray per Wanda: “Ecco in quale città si curerà”

Tempo di decisioni importanti in casa Icardi . Dopo le indiscrezioni sulla leucemia di Wanda Nara (la conduttrice di Masterchef non ha mai confermato ufficialmente la diagnosi), l'argentina ha dovuto programmare i passi successivi. Secondo quanto riferito dai media argentini le cure alle quali si starebbe sottoponendo Wanda avrebbero dato i primi riscontri positivi. La decisione di Mauro Icardi di accettare l'offerta del Galatasaray ha naturalmente tenuto conto delle nuove esigenze di Wanda.

Wanda torna a Milano

Augusto Tartúfoli, conduttore di A la Tarde su América TV, ha rivelato alcuni dettagli sul futuro della coppia. Secondo le sue fonti, Wanda Nara e il calciatore Mauro Icardi avrebbero preso una decisione importante durante una chiacchierata in famiglia di qualche giorno fa. "Hanno firmato con il Galatasaray in Turchia. Mauro aveva una proposta dal calcio saudita, era di 100 milioni di dollari per un contratto di quattro anni a differenza dell'altro club, che offriva 27 milioni di dollari per tre anni", ha annunciato il giornalista. La decisione di trasferirsi a Istanbul si è basata sulla preferenza di Wanda Nara di vivere a Milano, città che dista due ore di aereo da quella turca. Tartúfoli ha spiegato che Wanda si trova a suo agio nella città italiana e vuole che anche i suoi figli si stabiliscano lì. Sebbene i figli della coppia abbiano viaggiato costantemente a causa di impegni professionali, il desiderio della star argentina è che Milano diventi la loro base. Il trasferimento in Europa ha lo scopo di permettere a Wanda Nara di concentrarsi pienamente sulle cure per la leucemia. Il giornalista ha dichiarato che molto probabilmente la famiglia prenderà casa a Istanbul, mentre la conduttrice di MasterChef si sottoporrà alle cure a Milano, dove avrà accesso agli specialisti di cui ha bisogno.