Wanda Nara: “Data ai miei figli una diagnosi che non ho neanche io. I risultati…”

Dopo giorni di silenzio e indiscrezioni su una diagnosi di leucemia, Wanda Nara ha deciso di parlare attraverso Instagram chiedendo massima riservatezza e mettendo in primo piano la tutela dei propri figli. In Argentina hanno parlato di esami che hanno evidenziato la malattia, lei non dà spiegazioni ma dice come sono andate le cose, che tutto è nato da controlli di routine e che è in attesa di ulteriori esami.

«Buongiorno a tutti , sono qui dopo alcuni giorni di cui avevo bisogno per me e voglio raccontarvi un po' quello che è successo. Mercoledì ho deciso da sola di fare un'analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o una volta all'anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di farmi ricoverare per ulteriori controlli. Giovedì, sempre da sola, ho lasciato quella clinica per fare ulteriori studi in un centro specializzato. L'ho fatto cercando di ottenere maggiori informazioni sui risultati dei miei primi studi. Come tutte le mamme, ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figli. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata», ha sottolineato la moglie di Icardi.