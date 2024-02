C'è anche Mauro Icardi tra i 4 candidati della Uefa per il premio del gol più bello dell'ultimo turno di Europa League: l'ex attaccante dell'Inter ha realizzato la rete del definitivo 3-2 con cui il suo Galatasaray ha battuto lo Sparta Praga. Controllo, palla sul destro e diagonale dal limite dell'area in pieno recupero: per l'argentino sono ora 19 i centri in stagione considerando tutte le competizioni.