Icardi, emoticon in codice dopo le parole di Conte: coincidenza o riferimento all’Inter?

Potrebbe c’entrare tutto o niente, ma ogni riferimento non sembra casuale. Dubitativi d’obbligo ma il sospetto c’è, che l’ultimo post pubblicato da Mauro Icardi, tra le sue storie di Instagram, sia riferito alle dichiarazioni del post gara di Conte, che hanno toccato in particolar modo la società nerazzurra. Nessun riferimento esplicito da parte dell’attaccante del PSG che fino a poche ore prima della gara con l’Atalanta si era limitato a festeggiare la Coppa di Lega vinta con il club francese.

Poi però dopo quanto l’allenatore interista dice a Bergamo nel post gara, arriva una specie di messaggio in codice. L’ex nerazzurro pubblica una faccina molto sorridente e mani alzate come a voler sottolineare di aver ragione su qualcosa. Se avesse voluto dirla avrebbe potuto fare una dichiarazione più esplicita come ha fatto a suo tempo. Ora un paio di emoticon, per coincidenza, che fanno pensare ad un riferimento all’Inter. Una storia per lui ormai chiusa. O forse no.