Il PSG vince la Coppa di Lega, critiche per Icardi: “Un fantasma”. Tuchel: “Periodo non facile”

Ha festeggiato con i suoi compagni la vittoria della Coppa di Lega contro il Lione. Ma in Francia parlano di Mauro Icardi come di un fantasma, testuali parole, che ha attraversato la finale. Così scrive il sito RMC Sport per introdurre le parole di Thomas Tuchel, allenatore del PSG, sul giocatore che è stato sostituito da Sarabia prima di aver inciso sul risultato di una gara che è finita ai rigori.

Non solo non è arrivato un gol, ma per l’ex attaccante dell’Inter non ci son state occasioni. All’inizio della sua conferenza stampa, nel post partita, il tecnico della squadra francese, ha sottolineato che non voleva riferirsi nello specifico ad un singolo giocatore piuttosto che ad un altro e che preferiva parlare dell’esibizione dell’intera squadra. Però poi ha aggiunto: “Fisicamente non è il momento migliore per Mauro. È un momento un po’ difficile, capita con i numeri nove. Senza Mbappé ci manca velocità per costruire azioni di attacco più veloci. Dobbiamo trovare altre soluzioni. Di Neymar sono contento, non è stato facile per lui, ha cercato soluzioni per essere decisivo. È il nostro giocatore chiave, è chiaro”. Sembra ci sia un po’ di preoccupazione in vista della sfida di Champions League contro l’Atalanta che si giocherà a Lisbona il 12 agosto.

(Fonte: rmcsport.bfmtv.com)