La risposta di Keita e moglie: “Icardi e Wanda sono davvero stupidi. Non vogliamo che…”

Dall'Argentina, da un giornalista di Radio Mitre, Juan Etchegoyen, arriva la versione di Keita e della moglie, Simona Guatieri. "Ho appena parlato per 13 minuti con loro due - ha spiegato il giornalista - e lei mi ha detto che Icardi ieri l'ha chiamata per via di un messaggio che il marito avrebbe mandato a Wanda. «Vivono di questo tipo di notizie e non vogliamo avere nulla a che fare con questo», dicono i due. Lei non ha mai richiamato Icardi".

"Keita - ha continuato il giornalista nel suo racconto - dopo aver scoperto cosa è successo, ha inviato un messaggio a Mauro ma lui non risponde. «Quello che oggi dipende da noi, domani magari tocca ad altri. Ma come gli viene in mente di dire una cosa del genere, abbiamo passato un compleanno da colleghi di lavoro, con un trattamento cordiale»”, dicono Keita e la moglie. «A noi non piace questa vita né tutte queste chiacchiere», mi ha detto Keita. Simona ha aggiunto: «Vivono in questo modo, sono davvero stupidi, come bambini. Non voglio che accanto ai loro nomi compaiano i nostri. Con loro non vogliamo neanche prendere un caffè. Mio marito fa il calciatore, non si occupa di gossip. Non voglio che queste persone usino i nostri nomi. Il mio nome non deve essere affiancato al loro»".