Mauro Icardi è sotto i riflettori da mesi per la sua turbolenta vita sentimentale. La moglie e agente Wanda Nara ha annunciato la separazione e da quel momento gli eventi sono precipitati. Il calciatore del Galatasaray si trova in Argentina, ha una nuova fidanzata (la China Suarez ) e ancora nessun accordo con la ex moglie per la gestione familiare. I figli sono quelli che più di tutti ci stanno rimettendo. Messi in mezzo nelle litigate che trapelano dagli audio, dai quali sono emerse anche le infedeltà che i due si stanno reciprocamente rinfacciando. In questo panorama è passato completamente in secondo piano il recupero dal grave infortunio di Icardi. A passare in secondo piano è stato proprio il calcio.

In Turchia sono furiosi

Il contratto di Mauro Icardi con il Galatasary sembra improvvisamente appeso a un filo. "Le novità dell'ultima ora hanno a che fare con il presente e il futuro di Icardi e riguardano il rapporto conflittuale che c'è oggi con il club turco del Galatasaray”, ha esordito Juan Etchegoyen, nel programma in diretta su Mitre Live. "I turchi sono in fibrillazione e mi hanno detto che nel fine settimana è stato convocato un incontro urgente per lunedì.Quella riunione c'è stata e quello che voglio dirvi è che potrebbero rescindere il contratto di Mauro...", ha anticipato il giornalista. "È proprio come vi sto dicendo.C'è stata una riunione urgente della dirigenza del club dopo averlo visto fare festa.Voglio dire che la decisione di rescindere il contratto non è stata presa, ma si sta valutando seriamente.Icardi sta commettendo errori da un po' di tempo a questa parte.I turchi hanno dato a Mauro un ultimatum....Gli hanno detto: 'o vieni qui per ultimare il tuo recupero qui o risolviamo il contratto'”, ha detto il giornalista in diretta. Il calciatore avrebbe dovuto seguire un programma per ristabilirsi alternando riposo a terapie fisiche. Mauro non avrebbe fatto nulla di tutto ciò. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la festa a Mar de Plata, alla quale lui e la China Suarez hanno partecipato.