Maxi Lopez è tornato in terra argentina per trascorre un periodo di vacanza insieme ai suoi figli. Lui e la ex moglie Wanda Nara sono stati paparazzati insieme come una grande famiglia allargata. Di questa famiglia non fa più troppa parte Mauro Icardi, che vive il suo idillio romantico insieme alla China Suarez. Inevitabile che all'ex calciatore di Milan, Torino e Sampdoria sia stato chiesto un punto di vista sull'intera vicenda sentimentale e scandalistica. E lui non ha esitato a fornirlo.