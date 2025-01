Wanda Nara ha testimoniato, in collegamento via zoom con il tribunale di Buenos Aires, in merito alla vicenda che l'ha portata a denunciare Mauro Icardi dopo le presunte minacce da parte dell'ex calciatore dell'Inter di diffondere video e immagini intimi accumulati in una relazione lunga 12 anni. I rapporti tra il bomber argentino e l'imprenditrice sono precipitati dopo l'annuncio della definitiva separazione. In questi mesi sono state pubblicate chat molto intime, che hanno coinvolto anche terzi. Keita Baldé, per esempio, ha deciso di andare per vie legali dopo la diffusione di una sua foto nell'appartamento di Wanda e Icardi. La situazione è compromessa da ogni punto di vista. Per tuti questi motivi Wanda si è rivolta al tribunale argentino.