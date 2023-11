Il club dove è nato Icardi: “I suoi erano poveri, vivevano al campo. Mauro non ci ha mai…”

Il club in cui viveva Mauro Icardi

Il Sarratea ha offerto a Icardi un posto dove vivere, proprio all'interno del centro sportivo, quando la sua famiglia non era in grado di permettersi di pagare un affitto. "È praticamente nato e cresciuto in campo. Il responsabile del centro sportivo ha rivelato che a un certo punto in casa non riuscivano più a pagare l'affitto della casa e andarono a vivere all'interno dello stesso club, in una sala da pranzo, al quale non fece più ritorno", ha spiegato uno dei giornalisti di Angel de Brito. Le finestre del locale, all'epoca, avevano solo delle sbarre, quindi nei periodi di temperature molto basse Mauro e la sua famiglia soffrivano il freddo. Poi Mauro è diventato un calciatore famoso e ha costruito una carriera. "Mauro Icardi ha lasciato il nostro club ma non ci ha mai fatto avere né un pallone, né una maglia. Il club si sente ferito perché ha dimenticato i ragazzi", ha dichiarato il direttore sportivo del Sarratea, secondo quanto riportato dal portale Aire Digital. Mauro Icardi non ha fatto, finora, riferimento al club che lo ha cresciuto.