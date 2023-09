Ielpo: “Non è un caso che l’Inter vinca sempre contro il Milan. Non è solo Pioli…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Mario Ielpo ha commentato la schiacciante vittoria dell'Inter contro il Milan. "Evidentemente non puoi continuare a lasciare i giocatori 1 contro 1 se i tuoi sono più lenti. Questo aspetto è mancato al Milan in campo e nell'analisi del post partita anche da parte di Pioli".

"Non è un caso che l'Inter vinca sempre contro il Milan. Non è solo l'allenatore, ma anche le caratteristiche dei giocatori. Il Milan ha approcciato la partita in modo normale, l'Inter come una partita speciale. Pensate alla spallata di Barella dopo 10 sec su Theo"