Lukaku chi? Thuram cancella il passato, è l’idolo dell’Inter. La Thu-La non è un lampo passeggero

"L’Inter ha trovato un “9” micidiale, totale, ideale: il perfetto equilibrio tra chi c’era in passato, ma pure l’attaccante adatto a traghettare la squadra nel futuro. Adesso che ha marchiato a fuoco pure un derby già finito sui libri di antologia della città, Marcus Thuram ha trovato casa a metà strada tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Sa ricamare per i compagni come il bosniaco, ma è pure capace di buttare già i muri come il belga. E si incastra alla perfezione con il nuovo Lautaro dotato di fascia, al punto da far immaginare un domani luccicante per i tifosi. La Thu-La non è un lampo passeggero, ma per età e potenzialità è una coppia che potrebbe abbagliare a lungo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.