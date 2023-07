Inter, Iliev ritorna in Bulgaria? Un indizio social lo avvicina al CSKA 1948

Il talento classe 2004 dei nerazzurri potrebbe tornare in patria per cominciare la sua carriera tra i professionisti

Il futuro di Nikola Iliev potrebbe essere nuovamente in patria, in Bulgaria: il gioiellino dell'Inter, classe 2004, dopo aver terminato il suo percorso nelle giovanili nerazzurre è pronto per iniziare la sua carriera tra i professionisti e, come anticipato da Fcinter1908, potrebbe decidere di partire da dove tutto ebbe inizio.