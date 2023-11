200 gol con la maglia della Lazio in 311 presenze e ha vinto tre volte il titolo di capocannoniere in Serie A, uno dei pochi italiani a vincere la Scarpa d'oro. Ciro Immobile, in un momento per lui delicato a livello fisico, ha segnato questa sera in Champions League contro il Feyenoord e il suo gol è valso la vittoria. Dopo la partita è stato intervistato da Skysport. In suo soccorso, contro le critiche che gli stanno muovendo in questo momento, è arrivato l'ex Inter Esteban Cambiasso.