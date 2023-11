Impallomeni: “Italia, contava solo il risultato. Barella totale, come al primo anno di Inter”

Chi le è piaciuto ieri e chi no?

"Il migliore in campo, oltre a Chiesa, Buongiorno. Spalletti sceglie guardando i comportamenti, questo è un ragazzo con la testa a posto e può essere uno che starà qui per molto tempo. E' uno vecchio stampo, ragiona con i sentimenti. Barella totale, come al primo anno di Inter. E poi mi è piaciuto l'allenatore dei portieri Savorani, che lo ha voluto Spalletti a tutti i costi. La parata di Donnarumma su Sudakov è tecnica, frutto di un lavoro quotidiano. I no sono Raspadori, non solo per il gol sbagliato ma anche per certe tempistiche e scelte quando l'Italiana dominava. Scamacca ha le attenuanti, visto il momento in cui è entrato. E poi Zaniolo, che parte sempre a mille e si spegne presto. Per me è anche un problema mentale".