Napoli, si parla anche di Italiano e di un ADL che vuole Conte:

"Lì credo che Conte non ne voglia sapere. Credo sia molto difficile conquistarlo, vuole garanzie. ADL è talmente imprevedibile che è capace di fare anche una campagna acquisti faraonica. Io credo che Osimhen andrà via, quindi hai i soldi a disposizione. Poi se il Napoli non centra l'Europa, è l'occasione per ripartire con una partita a settimana e Conte è ideale. Serve qualche modifica. Ci sono calciatori perfetti per Conte, per dedizione, professionalità, qualche giovane interessante da plasmare ma anche dei big da prendere. E per me ADL glieli può prendere".