Impallomeni: “Cuadrado? Non il massimo per il tifoso, ma l’Inter ci guadagna. Fossi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della scelta dell'Inter di ingaggiare Juan Cuadrado. "E' una situazione particolare tra Inter e Juventus. I tifosi della Juve protestano per Lukaku e quelli dell'Inter che non vorrebbero Cuadrado. Non sappiamo però se Lukaku arriverà veramente a Torino. Non pensavo potesse sfumare l'affare per l'Inter".