Sky – Inter, ecco perché Cuadrado. Attacco, due nomi avanti agli altri. Non è escluso…

L'ex giocatore della Juve arriva a zero e va a colmare la lacuna sulla fascia destra. Intanto il club lavora sull'attacco

A sorpresa l'Inter ha chiuso per l'arrivo di Juan Cuadrado. L'ex giocatore della Juve arriva a zero e va a colmare la lacuna sulla fascia destra. "Perché il colombiano? Rappresenta un giocatore pronto, con esperienza, pronto, forte e capace di dare nell'immediato un contributo all'Inter per l'obiettivo dichiarato, ovvero la seconda stella", spiega Matteo Barzaghi di Sky Sport.