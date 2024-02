Chi ha deluso di più come tecnico in questo turno?

"Mi viene da dire che Allegri forse ha fatto troppo bene prima. Forse è andata troppo forte prima. Lui ha forse provato a punzecchiare l'Inter, ma è di un altro mondo ora. Due punti in 4 partite? Non so se ha mollato, ma se non corri oggi becchi le sveglie. O hai la maturità dell'Inter, sennò le altre ti portano dietro al loro ritmo e non vinci. Con l'Empoli ha sbagliato nella gestione, ma sono tre partite ognuna diversa. Forse con l'Udinese ha toppato veramente ma con il Verona se la butta dentro Chiesa hai vinto. Il problema è che l'Inter sta andando come un treno".