Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la bella prestazione dell'Inter sul campo del Manchester City: "Ben solida, sa stare in campo. In vista derby per il Milan la situazione è critica. Se sta bene, come intensità, due gol te li fa".

Inter ora che ha l'obiettivo principale spostato verso l'Europa?

"E' una squadra che ha raggiunto una crescita sostanziale in Italia e in Europa. Gioca per vincere le partite, è consapevole della sua forza. Frattesi è il primo cambio migliore che c'è in Italia e in Europa. Barella ha giocato una partita totale, giocatore straordinario insostituibile. Così come Calhanoglu".