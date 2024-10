Roma, buone notizie per Juric: Dybala recuperato, contro l’Inter ci sarà

In vista della gara contro l'Inter, in programma domenica sera all'Olimpico, il tecnico potrà contare su Paulo Dybala

Per Ivan Juric arrivano buone notizie dall'infermeria in vista della gara di domenica contro l'Inter. Il tecnico, infatti, avrà a disposizione Paulo Dybala. L'attaccante argentino, secondo quanto riporta Sky Sport, è completamente recuperato e sarà a disposizione per il match contro la squadra di Inzaghi.