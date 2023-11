Impallomeni: “Se fossi l’Inter non mi fiderei di questa Juve. Thuram e Lautaro…”

"Allegri sa come giocare queste sfide quando si gioca qualcosa. Allegri sa come gestire queste altitudini", dice Impallomeni

"Le difese, perché prendono pochi gol. Se fossi l'Inter non mi fiderei tanto di questa Juve, Allegri sa come giocare queste sfide quando si gioca qualcosa. Allegri sa come gestire queste altitudini".

Totti ha dichiarato che Dybala e Lukaku sono meglio di Lautaro e Thuram:

"Sì, ma non ci siamo come continuità. Gli altri due sono intensi nel gioco, Dybala no per esempio. Deve migliorare, salire di livello agonistico, temperamentale, di continuità fisica. Ha un talento ma non basta più".