Impallomeni: “Inter e Juve, che allungo. E se i nerazzurri vincono a Torino fanno il vuoto”

"C'è un allungo significativo. Indietro il Milan potrebbe inserirsi ma troppi problemi muscolari. Finchè non risolve questi problemi e altri però...poi tutte le altre altalenanti. A questo punto ci sono loro due, hanno stili diversi ma sono equilibrate. Se l'Inter vince a Torino per me farà il vuoto. Ieri comunque grande Frosinone, ha giocato molto bene a San Siro. E Soulé ha giocato benissimo, è formidabile".

Sono riconosciuti i meriti di Inzaghi pienamente per il primo posto dell'Inter?

"Avverto un non detto dei colleghi nei suoi confronti. Forse non viene ritenuto bravo come Allegri, Conte o altri. Gli manca lo Scudetto, ma come allenatore è bravo, gli manca un campionato. E' il presente, il nuovo che avanza. L'Inter diverte, vince, convince. E' alla prima esperienza e se la sta giocando bene, sta costruendo qualcosa d'importante. La Juventus ha qualità ma non è dello stesso livello dell'Inter. Mourinho ha detto che La Juve ha un allenatore pazzesco e l'Inter una squadra pazzesca, ma va considerato anche Inzaghi".