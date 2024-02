Le parole dell'ex calciatore: "E' fondamentale riaverlo per Madrid. Con un'elongazione devi stare attento ma c'è l'opportunità per averlo lì"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così dell'infortunio di Marcus Thuram: "E' fondamentale riaverlo per Madrid. Con un'elongazione devi stare attento ma c'è l'opportunità per averlo lì. Basta non rischiarlo prima. Per 4 partite in campionato Inzaghi può sostituirlo con Arnautovic".