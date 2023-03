Impallomeni: “Inter, piccola impresa col Porto. Onana? Pittoresco nelle uscite ma…”

"E' stata difficile, ottima partita del pacchetto arretrato. Dopo il ko con lo Spezia me l'immaginavo così, un po' titubante. Non era al top ed è stata una piccola impresa. Se avesse incontrato un'altra squadra sarebbe andata diversamente ma ha centrato un obiettivo, ora devi ricompattarti e ripartire. Vedremo come si comporterà quando troverà squadra più quotate. Inzaghi lo reputo molto bravo ma i conti si fanno con la storia dell'Inter e non la propria. L'Inter è un club prestigioso, capisco il periodo che sta passando ma si porta dietro il fardello di uno Scudetto perso, così almeno la pensano i tifosi. Non ha fatto secondo le loro aspettative quello che doveva fare. Un tiro a segno? Non l'ho mai fatto io, ma deve capire dove allena. Lo sfogo è come se dicesse agli altri che non hanno capito la situazione. Sei all'Inter, che è un club prestigioso dove spesso si vince e si deve vincere. L'obiettivo? Non puoi dire che bastano le coppe, nessuno le nega ma non basta".