Impallomeni: “Inter? Se non arrivasse seconda sarebbe qualcosa di clamoroso”

"Il top Baschirotto, strepitoso, Mancini deve vigilare su di lui, che ha tenuto a bada Hojlund. Poi Spinazzola, bello l'assist per Solbakken e una bella prestazione in generale che ci voleva. E poi Mkhitaryan, ottimo con l'Inter, la nota positiva di una squadra che ha saputo reagire. Bellissimo anche il gol. Flop l'Atalanta, perché sorprende questo saliscendi. Ha deluso nell'approccio, con il Lecce che ha sorpreso sull'intensità".

Inter, la prestazione contro l'Udinese è stata altalenante:

"L'Inter ha meritato di vincere, se l'è complicata, nella ripresa ci sono stati due momenti importanti come il mancato 2-1 di Success. Ha l'ansia da risultato e spera sempre in un andamento regolare della partita, ma non è così. L'Inter ha tante soluzioni e deve stare più serena, deve essere consapevole della sua forza. Se non dovesse arrivare seconda sarebbe qualcosa di clamoroso. E' superiore a chi le sta dietro, non ci sono dubbi".